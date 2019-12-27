اخليل يهدد أهالي ترهونة وبني وليد وصبراته وصرمان والأصابعة بالهلاك

اخليل : قوات الوفاق صمدت 9 أشهر بلا غطاء جوي وبمعدات قديمة

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أخبار ليبيا 24 – متابعات

هدد آمر سلاح المدفعية بما يعرف قوات مصراته التابعة لحكومة الوفاق فرج مصطفى اخليل،بإهلاك قبائل ومدن ترهونة وبني وليد وصبراته وصرمان والأصابعه .

القيادي بقوات الوفاق قال – في منشور عبر صفحته على موقع التواصل فيسبوك – إن قوات الوفاق صمدت 9 أشهر بلا غطاء جوي، وبمعدات قديمة، مضيفا: “اليوم نقول لكم حانت ساعة الوفاء لدماء الشهداء وانقلبت عليكم” .

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=154302589236163&id=100039692694065


وتابع اخليل: “الروس والجنجاويد والمصريون، الذي لم يمت سوف يهرب أو يرجع لدياره لأنه مرتزق، ورعاة المنطقة الشرقية نفس المصير” . 

وأكمل، خلال المنشور، :”أما أنتم يارعاع ترهونة وبني وليد وصبراته وصرمان والأصابعه ماذا  سيحل بكم، قبحكم الله وأخزاكم”

وأضاف فرج اخليل مهدداً،  :”أهلكتم نفسكم وقومكم، ولن نرفع عنكم بنادقنا حتي نهلك آخر قرمطي فيكم ياعصاة، ويرتدع غيركم لتكونوا عبرة وآية ونصيحة”

وقال: “من الآن، لمناطق العصاة التي ذكرناها، من نجد في بيته سكينة واحده فقط قطعنا يده بها” .

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