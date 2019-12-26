ليبيا تتوج بكأس بطولة المغرب العربي لبناء الأجسام

أخبار ليبيا 24 – رياضة

توج المنتخب الوطني لبناء الأجسام، بكأس بطولة المغرب العربي التي احتضنتها تونس، بإشراف وتنظيم الاتحادين التونسي والليبي للعبة.

وأحرز منتخبنا الوطني خلال البطولة التي أقيمت بمشاركة 80 رياضيا، 23 قلادة منها سبع قلادة ذهبية وخمس قلائد فضية و11 قلادة برونزية، بحسب ما نشرت اللجنة الأولمبية الليبية على صفحتها في “فيسبوك”.

وأكد رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام عادل القريو، أن مشاركة المنتخب الوطني كانت متميزة بتفوق صريح للرياضيين الليبيين، مشيرا إلى النجاح الباهر لهذه البطولة، مبديا سعادته من النتائج التي حققها المنتخب الليبي.

وتوج منتخبنا الوطني بكأس البطولة فيما حل المنتخب الجزائري ثانيا، واحتل المنتخب التونسي ثالثا، وقد جاءت قلائد منتخبنا عن طريق 20 رياضيا.

وحظيت بطولة المغرب العربي لبناء الأجسام بمشاركة مميزة من معظم الرياضيين، وقد حضر البطولة رئيس اللحنة الأولمبية جمال الزروق، والأمين العام للجنة خالد الزنكولي، ورئيس وأعضاء الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، ورئيس وأعضاء الاتحادين التونسي والجزائري.