بوتين وكونتي يبحثان هاتفيا الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا24

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفيا، مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، تطورات الأوضاع في ليبيا. وأكد الجانبان على ضرورة حل الأزمة في البلاد عبر الطرق السلمية.

وأعلنت موسكو، أن تدخل طرف ثالث في الشأن الليبي لن يساعد في إيجاد حل للأزمة البلاد، وذلك في إشارة للتدخل التركي في ليبيا، مرحبة بالجهود التي تهدف إلى مساعدة الليبيين في التوصل إلى حل.

قال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، فى مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، “الوضع في ليبيا يثير قلقا عاما، بما في ذلك قلقنا”.

وأضاف بأسكوف، أن روسيا مهتمة بالتوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن، ووقف إراقة الدماء هناك.

وتعليقا على عزم تركيا إرسال قوات إلى ليبيا، قال بيسكوف: “نعتبر أن أي تدخل لدول أخرى في الوضع الليبي لن يساعد في التوصل إلى تسوية، لكن نرحب بأي محاولات من دول أخرى من شأنها المساهمة في التوصل لحل ومساعدة أطراف الصراع للخروج من الأزمة.