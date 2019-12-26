المنصوري يؤكد غنم مدرعة تركية من قوات الوفاق بمحور عين زارة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر محور عين زارة بقوات الجيش، اللواء فوزي المنصوري، إن الوحدات العسكرية تمكنت من غنم مدرعة تركية تستخدمها قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في محور عين زارة.

المنصوري أضاف، في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن قوات الجيش تتقدم بخطى ثابتة، وموقفها ممتاز في محور عين زارة، وتتقدم إلى قلب طرابلس.

يشار إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر، أعلن انطلاق ساعة الصفر لتحرير طرابلس، قائلا: “ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ الصبر منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرًا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح قد حانت”.