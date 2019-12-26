الكرملين: ليبيا أصبحت ملاذًا للمرتزقة من بلدان كثيرة بيسكوف : الموقف الروسي ثابت لا يتغير ويهدف لتسوية النزاع في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناطق باسم الكرملين، “ديمتري بيسكوف”، إن الموقف الروسي تجاه الأزمة الليبية، ثابت لا يتغير ويهدف إلى تسوية سريعة للنزاع في ليبيا وإيقاف سفك الدماء.

بيسكوف أضاف – في تصريحات في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، نقلته RT الروسية – أن موسكو تعتقد أن تدخل ثالثة دول في الأوضاع الراهنة في ليبيا لن يساعد في حل النزاع، لكنه سيكون مرحبا بأي محاولات للمساعدة في حل.

وأوضح أن تدخل بلدان في الأزمة الليبية من غير المرجح أن يساهم في التسوية، أما مساعي الحل من أي دول سيكون مرحب بها، مؤكدا أن ما تمر به ليبيا الآن نتيجة للتدخلات المعروفة جيدًا من دول معروفة لتدمير الدولة الليبية .

وحول الأنباء المتداولة بشأن وجود مرتزقة روس يقاتلون في ليبيا، قال بشكل عام أصبحت الأراضي الليبية ملاذا للمرتزقة من عدد كبير من البلدان، والعناصر الإرهابية .

وجاءت تصريحات الكرملين، بعد وقت بسيط من تصريحات الرئيس التركي، رجب أردوغان، التي أكد فيها عزم بلاده على إرساله قوات عسكرية إلى ليبيا بعد أن تقدمت حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، بطلب ذلك بشكل رسمي.

وقال أردوغان، إن سيعرض مشروع قانون لنشر القوات في ليبيا على البرلمان التركي للحصول على الموافقة، وذلك عندما يستأنف عمله في يناير المقبل، تلبية لحكومة الوفاق.