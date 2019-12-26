السيسي لترمب: التنظيمات والميليشيات الإرهابية في ليبيا باتت تهدد المنطقة السيسي يؤكد لترامب دعم مصر للجيش الليبي في حربه على الإرهاب

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تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيسان تباحثا وتبادلا وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا.

وأضاف راضي، أن السيسي أكد لترمب دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره.

وذكر أن السيسي، شدد على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.