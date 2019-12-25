منتخب ألعاب القوى يواصل تدريباته في الجزائر
أخبار ليبيا24- خاص
يواصل منتخب ليبيا لألعاب القوى تحضيراته في معسكر تدريبي خارجي بالجزائر استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقية التي ستقام في الجزائر العام المقبل .
ويتكون منتخب من 3 رياضيين هم علاء الجورني و منذر السالمي وأحمد السباعي، حيث يشرف على تدريبات المنتخب اللييي المدرب الجزائري بشير ماريش.
وقال لاعب المنتخب الليبي علاء الجورني لـ”أخبار ليبيا24″ إن أجواء المعسكر جيدة والتدريبات بشكل يومي.
وأوضح الجورني أن المعسكر بدأ يوم 05 من الشهر الجاري، مشيدًا بمدرب المنتخب بشير ماريش الذي يسعى للوصول بالرياضيين الى أقصى استعداد، حسب وصفه.