منتخب ألعاب القوى يواصل تدريباته في الجزائر

أخبار ليبيا24- خاص

يواصل منتخب ليبيا لألعاب القوى تحضيراته في معسكر تدريبي خارجي بالجزائر استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقية التي ستقام في الجزائر العام المقبل .

ويتكون منتخب من 3 رياضيين هم علاء الجورني و منذر السالمي وأحمد السباعي، حيث يشرف على تدريبات المنتخب اللييي المدرب الجزائري بشير ماريش.