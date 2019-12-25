مسؤول في جيش الوفاق يهدد بفضح المسؤولين الذين وصفهم بـ “البزناسة” إذا لم يدعموا محاور القتال

مسؤول في جيش الوفاق يهدد بفضح المسؤولين الذين وصفهم بـ “البزناسة” إذا لم يدعموا محاور القتال

أخبار ليبيا24

هدد آمر مايعرف بالقوة المساندة طرابلس التابعة لحكومة الوفاق ناصر عمار أمس الثلاثاء بفضح مسؤولين في جيش الوفاق بالصور والفيديو إذا لم يقدموا الدعم اللازم لهم.

وقال عمار في منشور له عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” أن أكثر من 30 سيارة مصفحة في معارض 11 يونيو، وتساءل :”من الذي باع ومن الذي اشترى”.

وتابع في ذات المنشور :”هناك سيارة 14.5 زوجية “أصفار” معروضة للبيع بـ 400 ألف دينار ، ولدي صور لها والبائع من طرف منطقة عسكرية، أنا أعرف البائع الذي عرض والمباعة له”.

وأضاف آمر القوة :”إذا لم يتم دعم المحاور بالسلاح والآليات المصفحة والواقيات التي تعرض بـ 1500 دينار للواقي الواحد، والعرض الموجود 10آلاف واقي من المسؤول، ونحن نعرف البائع والمستفيد، وإذا لم يتم الدعم فأسماؤكم ستنزل تباعا ياضباط الجيش يا”بزناسه”.

وواصل عمار :”أقسم لكم أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج شخصيا قالها بالحرف الواحد نحن قمنا بشراء 30 ألف واقي رصاص والذي تم توزيعه10 آلاف فقط أين الباقي”.

ويضيف :”كلما ذهب الشباب من أجل الواقيات للمخازن يقولون لهم الكمية نفذت، طيب و10 الآف واقي ولدي فيديو لها كيف وصلت للتجار، أملك فيديو بكميات كبيرة”.

وأكد بالقول :”إذا لم يتم دعم المحاور ياتجار الحروب والدماء فإن مستندات وصور وفيديوهات سأطرحها لوسائل الإعلام وعبر التواصل الاجتماعي ستسقطون على إثرها ياخونة ياتجار الموت”.

ويتابع :”عندنا صور لفلل وقصور لكم في تركيا والبرتغال وإسبانيا والمغرب، مستندات بأسماء ناسكم وهلكم لأنكم عارفين أنكم ستتركون البلد وتلوذون بالفرار لأن القضية قضية أحرار وأنتم مجرد عبيد وتجار مال وحرب ودماء، سحقا لكم ياخونة”.

وقال :”الرجال في التبات تقارع في “الكفار وحفتر” والخونة تجار الحروب يبيعوا في الدعم المطلوب للجبهات المصفح في المعارض بزنس ضباط الجيش، وشبابنا مش لاقيين باش نسعفوهم في محور وينزفون حتى الموت”.