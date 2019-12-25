لافتًأ إلى أن عينها على النفط الليبي .. خلفان : قطر تدفع إلى حرب بين مصر وتركيا

لافتًأ إلى أن عينها على النفط الليبي .. خلفان : قطر تدفع إلى حرب بين مصر وتركيا خلفان: نظام الحمدين خلقهما الله لتعكير صفو الأمة وليمتحن الله تعاون العرب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تساءل قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، عن مدى إمكانية نجاح قطر في زج الرئيس التركي رجب أردوغان إلى الحرب الليبية، أملا في دخول مصر مواجهة عسكرية، مؤكدا أن الدوحة ليس لديها مانع مطلقا في تطاحن البلدين معًا (تركيا ومصر).

خلفان قال، في سلسلة تغريدات له، أمس الثلاثاء، إن أردوغان سيدخل الحرب بشرط واحد أن يتقاسم وقطر شيئا من إنتاج ليبيا النفطي، موضحا أن تكلفة الحرب ستكون على حساب الدوحة، التي لا تمانع، وفقا لتعبيره، متابعا: “المهم لدى قطر إيذاء مصر”.

وأضاف لم يحدث أن تأذت أمتنا من دولة كما تأذت من قطر، مستطردا: سبحان الله كأن الحمدين خلقهما الله لتعكير صفو الأمة وليمتحن الله بمكرهما تكاتف وتعاون العرب .

وكان ضاحي خلفان، قال، في سلسلة تغريدات مطلع الأسبوع الجاري، إن إصرار المكتب التجاري الإسرائيلي على إدارة إنتاج النفط الليبي عن طريق وسيط قطري، يجعل الوطنيين الليبيين يصرون على مقاومة هذا المشروع، ويقاتلون رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، الذي تستخدمه المليشيات لهذه الغاية، بحسب تأكيده.

وأضاف أن الأصول التركية للسراج أقوى من الانتماء للوطن الليبي، لذلك لجأ إلى الرئيس التركي أردوغان، معتبرًا أن هذا خطأ لا يغتفر له، كما أكد أن الأخير أصبح خطرا على المسلمين والأمة العربية.

وتلعب تركيا دورا مشبوها في ليبيا، منذ ثماني سنوات، حيث اتخذت خطا واضحا بمساندة حلف الناتو في ضرب ليبيا، ما أسفر عن هدم البنية التحتية، وموت الآلاف المدنيين.

وترصد مواقع الملاحة الجوية والبحرية، دخول شحنات الأسلحة والذخائر لمليشيات طرابلس عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة، فضلا عن شحنات المدرعات التي تصل عبر مينائي الخمس ومصراتة.