زاعمًا بدء “حفتر” القصف بالبراميل.. الشاطر: السراج يُصر على الأداء الضعيف ومواقفه محبطة

زاعمًا بدء “حفتر” القصف بالبراميل.. الشاطر: السراج يُصر على الأداء الضعيف ومواقفه محبطة الشاطر: السراج لايمكنه إدارة المعركة بالمناصب الأربعة التي يصر على تقلدها

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبدالرحمن الشاطر، مواقف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تجاه العدوان على طرابلس بـ”المحبطة”، موضحًا أنه يُصر على الأداء الضعيف وغير المتوازن.

“الشاطر” قال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “اليوم بدأ القصف بالبراميل المتفجرة، وتوقعت هذا التطور في بداية الحرب بانه وارد”.

وتابع أن رئيس المجلس الرئاسي لا زالت مواقفه متحفظة وهي محبطة، وقدرته على إدارة المعركة بالمناصب الأربعة التي يصر على تقلدها، هي إصرار على الأداء الضعيف غير المتوازن، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

يذكر أن القائد العام المشير خليفة حفتر، أعلن في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.