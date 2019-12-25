رغم الأزمات المالية .. دفاع الوفاق تخصص “65” مليون ليبي للجويلي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، صلاح الدين علي النمروش، تعليمات إلى مدير إدارة الحسابات العسكرية، بصرف مبلغ “64.926.500” دينار ليبي، لصالح آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لرئاسة أركان الوفاق، أسامة جويلي.

وقال وكيل الوزارة، في كتابه، الذي حمل رقم “52-3379“بناءً على تعليمات وزير الدفاع المفوض تتخذ إجراءاتكم الفورية والعاجلة بصرف مبلغ وقدره “64.926.500” دينار ليبي، فقط أربعة وستون مليون وتسعمائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة دينار لا غير، إلى المنطقة العسكرية الغربية.

ويأتي هذا الكتاب، في وقت يعاني فيه غالبية الليبيين بما فيهم النازحين والمتضررين من أوضاع الحرب من أزمات طاحنة، مؤكدين أن لجان الأزمة التي كلفتها “الوفاق” بمتابعة ما حل بهم، لا تجد ما تقدمه لهم، وذلك بشهادة القائمين على تلك اللجان، في حين يتم توجيه أموال الليبيين للميليشيات في محاور القتال لضمان استمرارهم على الجبهات.

وكانت تقارير لوسائل إعلام محلية وأجنبية أفادت بفرض ميليشيات طرابلس والمنطقة الغربية سيطرتها على حكومة الوفاق لنهب المال العام، مستشهدة بما شهده مقر المجلس الرئاسي بطريق السكة مؤخرًا في طرابلس، قبل أيام من حصار من قبل الميليشيات لرئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، ولوزير المالية، فرج بومطاري.