رئيس تونس يؤكد على أهمية جمع الليبيين وطي صفحة الماضي أردوغان يؤكد على أن استقرار ليبيا مهم لاستقرار دول الجوار وفي مقدمتها تونس

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، على أهمية جمع الليبيين على كلمة سواء وطي صفحة الماضي، مشيرا إلى أن ذلك ما أعرب عن الاستعداد له كل ممثلي القبائل والمدن الليبية خلال لقائه بهم منذ يومين في تونس.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء بتونس العاصمة، لتعزيز العلاقات بين البلدين وبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة التطرق إلى القضايا الإقليمية الراهنة وفي مقدّمتها الوضع في ليبيا.

وأوضح قيس سعيد، أن لقائه بأردوغان تطرق إلى “مبادرة تونس للسلام” لحل الأزمة الليبية، بحسب ما نشرت رئاسة الجمهورية التونسية.

وأكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن استقرار ليبيا مهم لاستقرار دول الجوار وفي مقدمتها تونس، مشددا على أن لتونس دورا هاما في استتباب الأمن في ليبيا.

وبيّن أردوغان، أنه تم خلال الجلسة بحث سبل الإسراع بالعمل على وقف إطلاق النار في ليبيا في أقرب وقت، مجددا دعم تركيا المتواصل لتونس.