خلال لقائه بضُباط غُرف العمليات.. “حفتر” يطالب بحماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقي القائد العام المشير خليفة ابوالقاسم حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة مساء اليوم الأربعاء بضُباط غُرف العمليات لكافة المحاور .

ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع التقدمات الكبيرة قوات الجيش الوطني في كافة المحاور في طرابلس، خاصة بعد سيطرة على مني الجوازات بمنطقة صلاح الدين .

وتابع القائد العام مع ضُباط غُرف العمليات سير العمليات العسكرية وتوجيه تعليماته لهم .

وأوصى جفتر – بحسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للقيادة العامة على تويتر – بضرورة استمرارية الانضباط العسكري داخل المحاور ، وحماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم .

وكانت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لقوات الجيش أهابت بجميع المدونين والنشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي وكافة الوسائل الإعلامية بعدم نشر مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية، حتى يعلن عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة.

شعبة الإعلام الحربي ذكرت في بيان نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن نشر مواقع القوات المُسلحة قد يكون سبباً في إرباك العمليات العسكرية والتي تحمل جوانباً سرية علينا الالتزام بها، وحفاظاً على سلامة الجنود، وأكدت أن نشر التمركزت يُعرّض المدنيين والشباب المُساند للقوات المسلحة للعديد من المخاطر .