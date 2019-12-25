المنسق الأممي للشؤون الإنسانية يعرب عن قلقه إزاء سقوط ضحايا مدنيين بطرابلس أنباء عن مقتل 4 مدنيين وإصابة أكثر من 12 أخرين جراء القصف العشوائي أمس بتاجوراء

أخبار ليبيا 24

عبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، عن قلقه البالغ إزاء الأنباء المتواترة عن مقتل 4 مدنيين وإصابة أكثر من 12 أخرين جراء القصف العشوائي أمس الثلاثاء في مناطق خلة فارس وتاجوراء بطرابلس.

ودانت الأمم المتحدة، استهداف المدنيين في ليبيا، محذرة من مغبة الاستمرار في ذلك، مذكرة أطراف الصراع باحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.

وشددت الأمم المتحدة، بحسب ما نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أهمية سلامة المدنيين والبنى التحتية المدنية في جميع أنحاء ليبيا.

وكان مركز الطب الميداني والدعم بطرابلس، قد أعلن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 12 آخرين بجروح جراء سقوط قذائف في منطقة تاجوراء شرق طرابلس ظهر أمس الثلاثاء.