السيسي: نسعى لحل سياسي بليبيا يحافظ على وحدة أراضيها ومؤسسات الدولة السيسي: الاستقرار الشامل في مصر يعد مفتاح كل شيء

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تسعى إلى حل سياسي في ليبيا يحافظ على وحدة أراضيها ومؤسسات الدولة ويكون بها جيش وطني موحد.

السيسي أكد خلال افتتاحه مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في إحدى المحافظات المصرية، اليوم الأربعاء، أن هناك محاولات دولية عديدة للتوصل لحل سياسي للأزمة.

وأضاف أن اشتداد الأزمة في ليبيا حاليًا، قد يدفع الأطراف الدولية والإقليمية المختلفة، إلى البحث عن حل سياسي جدي، يمنع تفاقم الأمور.

وتابع أن الاستقرار الشامل في مصر يعد مفتاح كل شيء ليس فقط داخل مصر، لكن لاستقرار المنطقة بالكامل، مستطردا: “الكثير مما حدث في المنطقة خلال السنوات الماضية يعود في جانب كبير منه إلى عدم الاستقرار في مصر”.

وكان الرئيس المصري، أكد أن بلاده لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا بعد أيام من تلويح الرئيس التركي رجب أردوغان، بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في طرابلس، وفقا لمذكرة التفاهم الأمني الموقعة معها مؤخرا.