السراج: دعم المستشفيات ومشاريع الصحة تمثل أولوية لحكومة الوفاق بجميع أنحاء ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، على أن دعم المستشفيات ومشاريع الصحة تمثل أولوية لحكومة الوفاق سواء في طرابلس أو في المدن الليبية الأخرى.

جاءت هذه التصريحات أثناء قيام السراج بزيارة تفقدية اليوم الأربعاء لكل من مستشفى الحروق والتجميل، ومستشفى طرابلس المركزي، ومستشفى الجلاء للنساء والولادة ومستشفى الأطفال بالعاصمة، وجرى خلال الزيارة افتتاح عدد من الأقسام بهذه المستشفيات.

وشدد السراج، خلال افتتاحه لهذه الأقسام على ضرورة المحافظة على هذه المكتسبات وتكاتف الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بحسب ما نشرت حكومة الوفاق الوطني على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وتفقد السراج، رفقة وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم، ومدير إدارة الشؤون الطبية بالوزارة طاهر عبد العزيز، أعمال الصيانة الجارية في عدد من مستشفيات طرابلس، وناقش مع الجهاز الطبي والفني سير العمل ونواقص واحتياجات المستشفيات، وأعطى السراج تعليماته بمعالجة كافة مختنقات الإمداد الطبي بشكل عاجل.