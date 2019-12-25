استمرارًا لدعم “الوفاق”.. وكالة تركية تعلن افتتاح معمل للخزف بمدرسة مهنية في طرابلس تبادل الخبرة المتراكمة التي تتمتع بها تركيا وليبيا في مجال التدريب المهني

أخبار ليبيا 24 ـ متابعات

أعلنت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا”، افتتاح معملاً تدريبيًا لصناعة منتجات الخزف والسيراميك بمدرسة الفنون والصنائع الإسلامية، بطرابلس.

الوكالة قالت في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، أنه تم تبادل الخبرة المتراكمة التي تتمتع بها تركيا وليبيا في مجال التدريب المهني، مشيرة إلى أنه بعد عام 2011م، تم تنفيذ سلسلة من المشاريع في ليبيا، حيث كان على المجتمع مواجهة أزمات سياسية واقتصادية خطيرة.

وأضافت: “أنها تعاونت مع مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية، وهي أقدم مؤسسة للتعليم المهني في ليبيا، ولها أهمية كبيرة من حيث التاريخ المشترك بين ليبيا وتركيا، لافتتاح معمل للخزف والسيراميك”، لافتة إلى أنه تم تجهيز المعمل ببعض الأجهزة التي تم إحضارها من تركيا.

وتابعت تم افتتاح معمل للخزف والسيراميك في ليبيا بحضور السفير التركي لدى طرابلس سرهات أكسين، بالإضافة لمنسق “تيكا” في ليبيا، فاتح كاراجا”.

ومن جانبه، قال مدير إدارة التعليم والتدريب بمدرسة الفنون والصنائع الإسلامية، صالح فرج أبوغالية، إن تجهيز وافتتاح المعمل مهم جدًا للمدرسة، وخاصة للطلبة في قسم صناعة الخزف، مؤكدًا أن عدد الطلبة الذين سيستفيدون من المعمل يصل إلى 40 طالبًا.