يمتهن النصب..الظواهر السلبية يضبط شخصا ينتحل رتبة عكسرية

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

أكد جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة اليوم الثلاثاء، القبض على شخص ليبي الجنسية منتحل لانتحاله صفة عسكرية ” رتبة نقيب” يمتهن النصب على المواطنين.

وأوضح مكتب الإعلام في الجهاز، أنه بعد ورود عدد من الشكاوى بدأت التحريات، وتمكن عناصر الجهاز من إلقاء القبض على المدعو ” أ.م.ح “.

وأشار مكتب الإعلام، إلى أن المتهم قام بالنصب على مواطنين من الجنوب الليبي والمنطقة الوسطى وأخيراً في بنغازي.

وأضاف المكتب أن عمليات النصب جاءت عن طريق إعطائه صكوكا مُصدقة من قبل المواطنين؛ لاستخراج أموالهم من المصرفات وبعد ذلك تتم سرقتها.

ولفت مكتب الإعلام في الجهاز، إلى أن المتضررين لديهم محاضر و أوامر قبض على المذكور في مناطقهم.

وأفاد المكتب أنه تم القبض على المدعو والتحقيق معه وإحالته إلى جهات الاختصاص بعد عدة قضايا منها انتحال صفة رجل أمن ورتبة عسكرية و نصب و احتيال و غيرها.