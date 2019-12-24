منتخب اليد يستعد بـ 8 وديات قبل خوض نهائيات أفريقيا

أخبار ليبيا24- خاصّ

بدأ منتخب ليبيا لكرة اليد، تحضيراته النهائية قبل خوض نهائيات البطولة الأفريقية في تونس يناير المقبل.

دخل المنتخب الليبي معسكر تحضيري هو الرابع والأخير، وسيتخلله 8 مباريات وديه أمام أندية تونسية و منتخب الكونغو.

وكان الطاقم الفني قد اختار 19 لاعبًا، في المعسكر الحالي هم:( عصام الشفطي، ووسام الزاوي، وإسكندر سليم، ومحمد سعيد، وأنور بن عيسى ،ووسيم الطويني ،وعبدالمجيد الكبير ،وخيرالدين زايد ،وعبدالله أفتيتة ،وأيوب النائل ،ومحمد العربي ،ورجب الشوشان ،ومفتاح الزابطي ،وربيع الحر ،ومعز الشطي ،ومروان الفزاني ،وأسامة البدري ،و فراس أبوخشيم ،وهاني شوماك).