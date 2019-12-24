في يوم واحد .. ضبطُ أكثر من (40) مركبة مخالفة في بنغازي

في يوم واحد .. ضبطُ أكثر من (40) مركبة مخالفة في بنغازي استمرار الحملات في الشوارع الرئيسة في بنغازي على الزجاج المعتم واللوحات المعدنية

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة،عن أنه ضبط أكثر من (40) مركبة آلية مخالفة دون لوحات معدنية .

ونشر الجهاز تقريرا مصغرا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بعنوان “ حتى_يعم_الأمن_والأمان_بالعصيّة” .

الجهاز أوضح أنه تمت إحالة كافة المركبات المخالفة، إلى الحجز في سعي الجهاز لبسط الأمن والأمان في المدينة .

وأكد الجهاز أنهم مستمرون بحملات التفتيش المرورية بعدة شوارع رئيسة في مدينة بنغازي على الزجاج المعتم واللوحات المعدنية والتشديد على اللوائح المرورية والإجراءات الخاصة بالمركبات .