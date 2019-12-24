في يوم واحد .. ضبطُ أكثر من (40) مركبة مخالفة في بنغازي
استمرار الحملات في الشوارع الرئيسة في بنغازي على الزجاج المعتم واللوحات المعدنية
أخبار ليبيا 24 – خاصّ
أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة،عن أنه ضبط أكثر من (40) مركبة آلية مخالفة دون لوحات معدنية .
ونشر الجهاز تقريرا مصغرا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بعنوان “ حتى_يعم_الأمن_والأمان_بالعصيّة” .
الجهاز أوضح أنه تمت إحالة كافة المركبات المخالفة، إلى الحجز في سعي الجهاز لبسط الأمن والأمان في المدينة .
وأكد الجهاز أنهم مستمرون بحملات التفتيش المرورية بعدة شوارع رئيسة في مدينة بنغازي على الزجاج المعتم واللوحات المعدنية والتشديد على اللوائح المرورية والإجراءات الخاصة بالمركبات .