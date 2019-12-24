في مثل هذا اليوم الملك إدريس السنوسي يعلن استقلال ليبيا اليوم الذكرى الـ68 لاستقلال ليبيا

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تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الـ 68 لاستقلال ليبيا، الذي يصادف يوم 24 ديسمبر من كل عام، والذي جاء بعد عقود طويلة منذ النضال.

وأعلن الملك محمد إدريس المهدي السنوسي استقلال ليبيا رسميا في يوم 24 ديسمبر 1951 من شرفة قصر المنار في بنغازي.

وقال: “نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقَّق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة”.

وأضاف، “ونحن نعاهد الله والوطن، في هذه الفترة الخطيرة التي تجتازها البلاد، أن نبذل كل جهدنا بما يعود بالمصلحة والرفاهية لشعبنا الكريم، حتى تتحقق أهدافنا السامية، وتتبوأ بلادنا العزيزة المكان اللائق بها بين الأمم الحرة. وعلينا جميعاً أن نحتفظ بما اكتسبناه بثمن غال، وأن ننقله بكل حرص وأمانة إلى أجيالنا القادمة.”

وتابع، “إننا في هذه الساعة المباركة نذكر أبطالنا، ونستمطر شآبيب الرحمة والرضوان على أرواح شهدائنا الأبرار، ونحيي العلم المقدس رمز الجهاد والاتحاد وتراث الأجداد، راجين أن يكون العهد الجديد الذي يبدأ اليوم عهد خير وسلام للبلاد، ونطلب من الله أن يعيننا على ذلك ويمنحنا التوفيق والسداد، إنه خير معين”.