في ذكرى الاستقلال.. سيالة: كفاح الأجداد سيكون نبراسًا لنا لصد العدوان الغادر على العاصمة

في ذكرى الاستقلال.. سيالة: كفاح الأجداد سيكون نبراسًا لنا لصد العدوان الغادر على العاصمة سيالة يدعو لتحقيق دولة مدنية في ليبيا

أخبار ليبيا24

قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، بمناسبة عيد الاستقلال، إن وزارة الخارجية تستحضر مع الليبيين تضحيات الأجداد ضد المحتل، لتكون نبراسا لنا في دفاعنا عن العاصمة طرابلس ضد العدوان الغادر وميليشياته ومرتزقته، وذلك في إشارة إلى قوات الجيش الوطني.

ودعا سيّالة، بهذه المناسبة، إلى تحقيق دولة مدنية مستقلة تكون امتدادا لدولة الآباء المؤسسين.

ووجه سيالة التهنئة، لكل موظفي وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني ولأبناء الشعب الليبي بمناسبة الاستقلال الي يصادف يوم 24 ديسمبر من كل عام.