رئيس هيئة علماء ليبيا:- طلب حكومة الوفاق المساعدة من الحكومة التركية حقّ شرعيّ لاغبار عليه

رئيس هيئة علماء ليبيا:- طلب حكومة الوفاق المساعدة من الحكومة التركية حقّ شرعيّ لاغبار عليه

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قال رئيس هيئة علماء ليبيا التابعة لدار الإفتاء في طرابلس “عمر مولود” إنّ طلب حكومة الوفاق المساعدة من الحكومة التركية حقٌّ شرعيٌّ لاغبار عليه.

وذكر “مولود” في تصريحات لقناة فبراير التابعة لتيار الإسلام السياسي :- “بدون شكٍّ، فإن دعوتنا للتفاهم مع دولة مسلمة وشعب مسلم وطلبنا النصرة منهم حق شرعي لا غبار عليه”.

وتابع رئيس الهيئة :- “تركيا دولة مسلمة وليبيا دولة مسلمة والشعب التركي شعب مسلم والشعب الليبي شعب مسلم ولليبيا حكومة وشعبًا أن تطلب من الحكومة التركية وشعبها النصرة والتعاون وقد حصل ذلك فعلا وتم التوقيع على المذكرة”.

وأضاف مولود :-“أننا نؤيد حكومتنا فيما قامت؛ لأن من بنود هذه المذكرة نصرتنا على عدو صائل لاحق له فيما يقوم به”.