تساقط حبات “البَرَد” على البيضاء ودرجات حرارة منخفضة في أغلب المناطق الجبلية برد قارس على معظم المناطق الجبلية

أخبار ليبيا24

شهدت معظم مدن وقرى ومناطق الجبل الأخضر اليوم الثلاثاء تساقط حبات البرد والأمطار الغزيرة مصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة.

وأظهرت صور جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي تساقط حبات البرد على البيضاء.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، حدوث قلبات جوية مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على أغلب المناطق الساحلية تصل سرعتها إلى (60) كم في الساعة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، أن هناك فرصة لسقوط الأمطار المتفرقة هذا اليوم على الساحل من بنغازي إلى طبرق ومناطق الجبل الأخضر وقد يصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد.

وأشار المركز، إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح ما بين (17 – 21) مئوية بينما تكون ما بين (10 – 15) مئوية على أغلب المناطق الجبلية.