بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا.. البعثة الأممية تأمل إنهاء الاقتتال والعودة للعملية السياسية اليوم الثلاثاء الذكرى الـ68 لإعلان استقلال ليبيا الذي يوافق 24 ديسمبر من كل عام

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أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن أملها في أن تمثل مناسبة ذكرى استقلال ليبيا فرصة لإنهاء الاقتتال الدائر في البلاد والعودة للعملية السياسية وتغليب مصلحة الوطن.

ويوافق اليوم الثلاثاء الذكرى الـ68 لإعلان استقلال ليبيا الذي يصادف يوم 24 ديسمبر من كل عام، وهو التاريخ الذي أعلن فيه ملك ليبيا إدريس السنوسي، من شرفة قصر المنار ببنغازي عام 1951 استقلال البلاد تنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949.

وفي هذه المناسبة، قالت البعثة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم، إنها تأمل أن تمثل هذه المناسبة العزيزة على قلوب الليبيين فرصة لإنهاء الاقتتال الدائر والتعامل بمسؤولية مع جهود البعثة الرامية لرأب الصدع والعودة للعملية السياسية وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين.

وقدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التهنئة لكافة أبناء الشعب الليبي العزيز بمناسبة حلول الذكرى الـ 68 للاستقلال.