بعد مخاطبة السلطات المصرية..الظواهر السلبية يضبط 3 مصريين مطلوبين في قضايا عدة

بعد مخاطبة السلطات المصرية..الظواهر السلبية يضبط 3 مصريين مطلوبين في قضايا عدة صدرت أحكام غيابية بحقهم تصل إلى (5) سنين

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

أكد جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة إلقاء القبض على (3) أشخاص من الجنسية المصرية، داخل الأراضي الليبية، تيبّن أنهم مطلوبين على ذمم قضايا جنائية بمحكمة المنيا في مصر.

وأوضح مكتب الإعلام في الجهاز، أن المتهمين متورطون في قضايا استحواذ وتجارة الأسلحة والضرب عمداً والسطو المسلح ، حيث صُدرت أحكام غيابية بحقهم تصل عقوبتها إلى (5) أعوام.

وأضاف أن عملية القبض جاءت بعد مخاطبة السلطات المصرية للسلطات الليبية، عن وجود (4) أشخاص مصريين متواجدين داخل الأراضي الليبية، مطلوبين على ذمم قضايا جنائية عديدة.

وذكر المكتب أنه بعد الخطاب مباشرةً أصدرت السلطات الليبية التعليمات بالتعميم والقبض على المتهمين الأربعة.

وأشار إلى أنه بعد التحري ودقة المعلومات، تمكن عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة من إلقاء القبض على ثلاثة من المطلوبين وهم محمد السيد فرج محمد، وسالم عبدالله فرج محمد، ومحمود محمد السيد فرج محمد.

وأكد مكتب الإعلام في الجهاز، أن المطلوب الرابع تمكن من الفرار وصدرت الأوامر للبحث عنه والقبض عليه.

ولفت المكتب، إلى أنه تبين بعد الاستجواب المبدئي أن المطلوبين بحوزتهم صور يحملون فيها الأسلحة ويرتدون أغطية للوجه.

وأفاد المكتب انه بعد انتهاء المهمة سيحال كل المطلوبين لجهات الاختصاص وبدورها سيتم تسليمهم لجمهورية مصر لمحاكمتهم بالتهم المنسوبة إليهم.