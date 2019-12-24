الصادق الغرياني: التأخر في طلب التدخل التركي أمر غير مقبول ووراءه مسؤوليات شرعية وتاريخية الغرياني يصر على طلب التدخل التركي في ليبيا

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رأى المفتي المعزول الشيخ الصادق الغرياني، اليوم الثلاثاء، أن تأخر حكومة الوفاق في طلب التدخل العسكري التركي لمواجهة الجيش الوطني أمر غير مقبول ووراءه مسؤوليات شرعية وتاريخية.

وقال الغرياني، في فتوى نشرتها دار الإفتاء بطرابلس على فيسبوك، إن “رؤية أبنائنا كل يوم يسقطون والدماء تُسفك وشقق الأبرياء المدنيين تقصف على رؤوس مَن فيها من الأطفال والعائلات، والعدو على أبواب العاصمة يهددها، وبمقدورنا أن نمنع ذلك بقبول الدعم العسكري من دولة صديقة تحالَفْنا معها، وتقول اطلبوا ما تريدون، فلن نتردد ولن نتأخر؛ فمن يتحمل مسؤولية هذه الدماء لو استمر الحال على ما هو عليه ولم تطلب الحكومة الدعـم؟ هذا أمر غير مقبول ووراءه مسؤوليات شرعية وتاريخية!”.

وكان الغرياني، قد اعتبر أن تلويح الرئيس التركي رجب طيب بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك، هو فرصة سانحة وعلى حكومة الوفاق ألا تفرط فيها.

وقال الغرياني، “هذه فرصة قد لاحت وسنحت؛ فعلى المسؤولين في حكومة الوفاق ألا يضيعوها وألا يفرطوا فيها وألا يتأخروا ويتباطؤوا وهم يرون أبناءهم كل يوم يسقطون وهم مغلولون ولا يصلهم السلاح لرد عدوهم المتفوق عليهم تفوقا عظيما وكبيرا بالسلاح الجوي والأرض”.

وأضاف، “ها هي فرصة فريدة نادرة ثمينة نفيسة قد لا يجود الزمان بمثلها، وهي فرصة قانونية كما ذكر الرئيس التركي – وفقه الله– لأنها مع الحكومة المعترف بها دوليا”.

وأثنى الغرياني، على حكومة الوفاق لتوقيعها الاتفاقية مع تركيا، مشيرًا إلى ضرورة انتهاج التجربة القطرية، عندما أقامت الدوحة قاعدة عسكرية تركية على أراضيها.