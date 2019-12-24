ألغام الإرهابيين.. خطر لازال يهدد حياة الناس في بنغازي

أخبار ليبيا24-خاصّ

استخدمت التنظيمات الإرهابية باستمرار الألغام المضادة للأفراد في مواقع عديدة على طول المناطق التي كانت تسيطر عليها قبل طردها من بنغازي، مما يشكل خطرًا جسيمًا على حياة المدنيين.

وعلى الرغم من أنه يُحظر استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد لعام 1997، باعتبار أنها غير قانونية، ولأنها لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، وستقتل وتشوه المدنيين بعد وقت طويل من زرعها، إلا أن التنظيمات الإرهابية، التي لا تعتد بالقوانين والاتفاقيات، استخدمتها بشكل مُكثف.

ولا تقتصر الآثار الخطيرة للألغام على القوات المقاتلة فقط، وإنما على المدنيين غير المقاتلين الذين لا يهتمون سوى بحياتهم وحياة أسرهم.

ورغم تطهير بنغازي من الإرهابيين، إلا أن مخلفاتهم لازالت تشكل خطرا على حياة المدنيين، حيث قتلت الألغام الأرضية المنتشرة في الأراضي الزراعية والبيوت، العشرات من الأشخاص.

وفي القوارشة إحدى الضواحي الجنوبية لبنغازي، التي كانت تعد أبرز معقل لتنظيم داعش في المدينة، لم تنته عمليات إزالة الألغام.

وتلقى فريق مؤسسة “لا للألغام ومخلفات الحرب” في بنغازي يوم الإثنين 23 ديسمبر 2019، بلاغًا عن وجود عدد من الألغام التي زرعتها الجماعات الإرهابية خلال فترة الحرب في القوارشة.

وأفادت المؤسسة، أن فريق نزع الألغام التابع لها قام بتجميع هذه المخلفات الحربية من منطقة القوارشة، وتم تأمينها ونقلها وتسليمها لسرية الهندسة العسكرية التابعة للكتيبة الأولى هندسه لغرض التخلص منها.

وفي 9 ديسمبر الجاري، أفادت مؤسسة “لا للألغام ومخلفات الحرب” بأنها قامت بتفكيك عبوة ناسفة تتكون من لغم قافز ومسطرة كانت معدة من قبل المجموعات الإرهابية للتفجير، في “بوصنيب” بجوار وادي قاريونس، والقريبة من منطقتي القوارشة وقنودة اللتين كانتا تسيطران عليهما تنظيم داعش ومجلس شورى ثوار بنغازي.

ووجهت المؤسسة ـ في بيان نشرته على موقع فيسبوك ـ تحذيرها بخطورة الأماكن المحررة، داعية كل مواطن بتوخي أعلى درجات الحذر والإبلاغ عن أي جسم مشبوه.

وبتاريخ يوم السبت 16 نوفمبر 2019 أعلنت المؤسسة، أنها قامت بالتعاون مع فصيل الهندسة التابع للكتيبة 120 مشاة بالتخلص من نحو طنين من المواد شديدة الانفجار، وذلك بعدما تم تجميعها من داخل المناطق المحررة في بنغازي.

ومنذ توقف عمليات القتال قبل عدة سنوات في بنغازي، استطاعت فرق انتشال الألغام تجميع عشرات الأطنان من مخلفات الحرب والألغام التي زرعتها المجموعات الإرهابية في مناطق متفرقة، وعلى الرغم من ذلك ما زال المواطنين يواجهون خطر التعرض للإصابة أو القتل.

وأسفرت انفجار الألغام المزروعة من الإرهابيين عن مقتل العديد من المواطنين عدة أحياء من بنغازي في أوقات مختلفة.

وفي 07 نوفمبر 2019 أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي أنه استقبل مواطنين أصيبا جراء انفجار لغم أرضي في “عمارة الحلال” بشارع عمرو بن العاص الواقع في منطقة وسط بنغازي، والتي كانت تحت سيطرة عدة تنظيمات إرهابية.

وفي 26 مايو 2019 لقيت طفلة مصرعها بسبب انفجار لغم أرضي بأحد المنازل في منطقة بوصنيب، أحد الأحياء الغربية في بنغازي.

وأفادت مسؤولة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، آنذاك أنَّ الطفلة كانت تلعب في باحة منزل عائلتها قبل أن ينفجر اللغم الذي لم يكن مرئيًا لها، و أودى بحياتها فورًا.

وأوقعت الألغام عشرات القتلى والجرحى، وتسببت في بتر أطراف العديد على حد سواء من المدنيين والعسكريين.

وتجري عملية نزع الألغام بإمكانيات ضعيفة، تعتمد في أغلب الأوقات على مفك وقاطع أسلاك، الأمر الذي يعرض حياة فرق انتشال الألغام للخطر.

وتقول الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، إنها تعاني من افتقار الأجهزة والتقنيات المطلوبة للكشف عن الألغام وتفكيكها، و تقوم بهذه المهام بطرق يدوية وبدائية مع حرمانها من الحصول على أي تقنية فعالة من الخارج لأداء هذه المهام.