أردوغان وجونسون يبحثان الوضع في ليبيا

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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية وفي مقدمتها ليبيا وسوريا.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم، الثلاثاء أن الرئيس أردوغان أجرى مكالمة مع رئيس الوزراء البريطاني.

وأوضح البيان، وفقًا لوكالة الأناضول، أن أردوغان بحث مع جونسون العلاقات الثنائية بين البلدين، والمسائل الإقليمية وفي طليعتها ليبيا وسوريا.

وكان أردوغان قد قال يوم الأحد إن بلاده ستزيد الدعم العسكري لليبيا إذا اقتضت الضرورة عبر الخيارات الجوية والبرية والبحرية.

وتساند تركيا حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج المعترف بها دوليا، وقالت أنقرة إنها قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومة السراج ذلك. ووقع البلدان الشهر الماضي اتفاقا لترسيم مناطق النفوذ البحري.