نادي الأخضر بالبيضاء يدشن حملة لنظافة محمية وادي الكوف الطبيعية

أخبار ليبيا24

دشن نادي الأخضر الرياضي، اليوم الإثنين، حملة نظافة تطوعية لمحمية وادي الكوف الطبيعية، وذلك بمشاركة منتسبي النادي من قسم المرأة ورابطة المشجعين، بالإضافة لمشاركة لفيف من المهتمين بالطبيعة. وتحمل الحملة شعار (الكوف وادي الأجداد فليحافظ عليه الأحفاد).

وجرى خلال الحملة تنظيف جزء كبير من وادي الكوف، بالإضافة إلى تركيب لافتات توعوية داخل الوادي من أجل المحافظة على البيئة ورمي القمامة في الأماكن الخاصة بها، لكون الوادي مقصد سياحي من داخل ليبيا وخارجها.

وأجرى المشاركين بالحملة، عمليات تزيين المكان مستغلين إطارات السيارات. وتهدف هذه الحملات إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين من أجل المحافظة على هذه المحمية الطبيعية.

ويشرف نادي الأخضر، على العديد من الحملات التي تسهم في توعية المواطنين من أجل النهوض والرقي بالأفكار لمختلف الأعمار.