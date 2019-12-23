موضحًا أنه يهدف إلى مستقبل شعبها .. شكري: تدخل مصر في الشأن الليبي إيجابي

موضحًا أنه يهدف إلى مستقبل شعبها .. شكري: تدخل مصر في الشأن الليبي إيجابي شكري يؤكد وجود القاهرة في كل الأطر المختصة بالشأن الليبي للوصول إلى الاتفاق السياسي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن القاهرة تعمل على مساعدة الليبيين في الوصل إلى حل سياسي، بالتنسيق مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

شكري أضاف، أن تدخل مصر في الشأن الليبي إيجابي، ويهدف إلى مستقبل شعبها والحفاظ على مقدراتهم والقضاء على الإرهاب الذي اتنقص من سيادتها وعدم تدخل أطراف خارجية في شأنها لدعم طرف على حساب المصلحة القومية لها.

وأكد وزير الخارجية المصري، على وجود القاهرة في كل الأطر المختصة بالشأن الليبي، وتتعاون مع “الأشقاء”، للوصول إلى الاتفاق السياسي، واصفًا إياه بـ”التواجد الحاسم”، منذ البداية.

وأوضح أن هناك محددات وضعت في الاتفاق الذي اعتمده مجلس الأمن بخصوص الأوضاع في ليبيا يجب مراعتها وعدم الخروج عليها، محذرًا من أن هذا الخروج سيؤدي إلى فقدان كل من هو متصل بهذا الاتفاق لشرعيته.

وتابع: “الأمر ليس مطلقًا لأي طرف لكي يتصرف وفق ما يستطيع أن يأخذه من إجراءات، ولا بد أن تكون هذه الإجراءات وفقًا للأطر الشرعية والقانونية، نحن نعيش في نظام دولي له قواعد وآليات يجب احترامها، وليس هناك إرادة مطلقة وحرية اتخاذ قرار لأي طرف”.

وتدعم القاهرة مؤتمر برلين بشان ليبيا المقرر عقده مطلع الشهر المقبل، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.