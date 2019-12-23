مسلحون يخطفون ضابط وشرطي تابعين لجهاز المباحث الجنائية فرع الغربية

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قال جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية، اليوم الإثنين، إن اثنين من عناصره اختطفا على يد ستة مسلحين واقتيدا إلى مكان غير معلوم.

وحمّل الجهاز مدير مديرية أمن الزاوية المسؤولية كاملة لاختطاف ضابط وشرطي من عناصره، مشيرًا إلى أن المجموعة المسلحة موالية له.

وقال مكتب إعلام جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية، على فيسبوك، “يُنوه للجميع بأنه لدينا ضابط شرطة وبرفقته عضو شرطة تابعين للجهاز وقد تم اختطافهم من قبل مجموعة مسلحة واحتجازهم في مكان غير معلوم”.

وأضاف، “عليه نحمل المسؤولية كاملة لمدير مديرية أمن الزاوية كون المجموعة المسلحة موالية له”.

ونشر الجهاز أسماء المسلحين الستة، قائلًا إنهم: “منذر عامر التومي وعلي محمد ابوساق ومحمد مصطفى اللافي (شلبي) ورمضان شلادي ومحمد طلوبة (السنوسي) وربيع محمد البكوش (فانوطة).