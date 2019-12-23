مركز الحكيم ببنغازي بنفي وقوع ضحايا جراء حادث اختراق سيارة لواجهة مبناه

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فنّد مركز الحكيم للتدواي بالأعشاب الطبيعية والحجامة في بنغازي اليوم الإثنين وقوع أي ضحايا جراء اقتحام سيارة من نوع هيونداي سنتافي واختراقها لزجاج واجهة المركز الواقع على طريق النهر قبل يومين.

وقال المركز، على فيسبوك، “بعد ما تم تداوله من أخبار وإشاعات كاذبة بخصوص الحادثة التي وقعت بمركز الحكيم فرع طريق النهر وانتهاز الفرصة من ذوي النفوس الضعيفة والخبيثة لنشر معلومات وأقاويل تفيد بأنه قد تسبب الحادث بوقوع وفيات من العاملين بالمركز أو من خارج المركز من زبائننا الكرام؛ فإنه وجب التوضيح بأنه لا صحة لما تم تداوله على الإطلاق”.

وأكد المركز، “أن كل من تعرض للحادث بخير ولا يوجد حتى إصابات تذكر وذلك بفضل الله ومنته علينا”.

وأشار المركز، إلى أنه لا يوجد لديه موظفة أو صيدلانية باسم (بسمة العرفي)، وقال: “لا يوجد ولم يكن لدينا بالمركز أي موظفة أو صيدلانية باسم (بسمة العرفي) التي أشيع بأنها تعمل بالمركز وقد توفيت بسبب الحادث”.

وأظهر تسجيل كاميرا مراقبة جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي اختراق سيارة دفع رباعي نوع “هيونداي سنتافي” لواجهة مركز الحيكم أثناء وجود عدد من الموظفين والمواطنين داخل المركز.

وبعد تداول التسجيل على منصات التواصل، جرت أنباء عن سقوط عدد من الضحايا من بينهم وفاة صيدلانية بالمركز تدعى “بسمة العرفي”، الأمر الذي نفاه المركز.

ولم تعرف حتى الآن الأسباب الحقيقة التي أدت لاختراق السيارة للمركز.