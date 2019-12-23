للآلهة ديمترا مفقودة الرأس..مواطن يسلم مصلحة الآثار قطعة أثرية

أخبار ليبيا24

ذكرت مصلحة الآثار الليبية أن مواطنًا من مدينة شحات قام بتسليم قطعة أثرية إلى متحف آثار شحات.

وأوضحت المصلحة أن المواطن سعد الشريف سلم القطعة وهي عبارة عن تمثال نصفي جنائزي من الحجر الجيري للآلهة ديمترا مفقودة الرأس وجزء من اليد اليسرى.

وأشارت مصلحة الآثار الليبية إلى أن المواطن وجد القطعة الأثرية عن طريق الصدفة أثناء تجواله بمنطقة وادي بالغدير.

وأكدت المصلحة أنه تم استلام القطعة من قبل مدير ادارة المتاحف بفرع المصلحة،مشيرة إلى أن مكان الاستلام متحف آثار شحات.

وأشادت مصلحة الآثار الليبية بالمواطن سعد الشريف ، على وطنيته وحرصه على الموروث الثقافي والحضاري.