في مزاعم جديدة .. الرئاسة التركية تكشف عن إحباطها للعديد من المؤامرات في ليبيا

في مزاعم جديدة .. الرئاسة التركية تكشف عن إحباطها للعديد من المؤامرات في ليبيا قالن : تركيا تحقق إنجازات كبيرة في العديد من المجالات

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده لن تتراجع إطلاقا عن حماية ما أسماه “حقوقها شرقي البحر المتوسط”، زاعما أن أنقرة أحبطت العديد من المؤامرات في ليبيا وسوريا.

قالن ادعى خلال كلمته على هامش معرض كتاب أقيم في منطقة عمرانية بالشق الآسيوي من مدينة إسطنبول، أن ازدياد الهجوم على تركيا يأتي بسبب إحباطها هذه المؤامرات.

وتابع أن تركيا تحقق إنجازات كبيرة في العديد من المجالات، وفي مقدمتها التنمية الاجتماعية السياسية والثقافية والاقتصادية والأكاديمية .

وفي السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، وقع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي، رجب أردوغان، تتعلقان؛ بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وصادق البرلمان التركي، على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في الخامس من ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر بالسابع من الشهر ذاته.

وفي الخامس من ديسمبر الجاري، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مذكرتي التفاهم المُبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.