في رسالة لمقاتلي الوفاق.. طارق درمان: مغرر بكم وتحاربون بثمن بخس لصالح أردوغان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه أحد مشايخ السلفيةفي ليبيا، أبو الخطاب طارق درمان، رسالة إلى من اعتبرهم المغرر بهم من أهل ليبيا ممن يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وتحت راية الإخوان.

درمان قال في رسالة نشرها مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش الوطني، المنذر الخرطوش، “أعلم هداني الله وإياكم إلى صراطه المستقيم أنكم تناصرون الباطل وأهله من إخوان مفسدين ومجرمين وعملاء خائنين أفسدوا البلاد وأكثروا فيها الفساد، باعوا البلد بثمن بخس لأردوغان ليعيد فيها أحلامه في التسلط على بلاد الإسلام”.

#إلى المغرر بهم….السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..من أبي الخطاب طارق بن محمد درمان إلى المغرر بهم من أهل ليبيا… Posted by ‎اللواء 73 مشاة‎ on Sunday, December 22, 2019

وأضاف: “فتوبوا إلى الله قبل فوات الأوان فوالله الذي لا إله غيره إنكم لفي ضلال مبين ومن مات منكم على ذلك فهو على شر عظيم وأمره إلى الله رب العالمين”.

وتابع: “قفوا رعاكم الله مع الحق وكونوا جندا لحماية الوطن، مما يحاك به حتى أصبح ظاهرا لكل ذي عينين، فإني لكم ناصح وعليكم مشفق والله أسأل أن يردكم إلى الحق ردا جميلا”.