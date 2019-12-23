دورة للحكام على هامش بطولة المغرب العربي لبناء الأجسام وشارك في الدورة "22"حكم دولي ومحلي منهم 14 حكم من ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم الاتحاد الدولي في لعبة بناء الأجسام واللياقة البدنية دورة في مجال التحكيم على هامش بطولة المغرب العربي التي ينظمها الاتحاد الليبي في تونس بالتعاون مع الاتحاد التونسي .

والقي محاضرات الدورة رئيس لجنة التحكيم بالإتحاد الدولي للعبة “باول فلبورن” .

وتم خلال الدورة الإطلاع على آخر التطورات والتعديلات في قوانين لعبة بناء الأجسام قبل إدارة منافسات البطولة .

وشهدت الدورة حضور رئيس الإتحاد الدولي “رفائيل سانتوخا”، ومشاركة 22 من الحكام الدوليين والمحليين منهم 14 حكم من ليبيا .

هذا وانطلقت بطولة المغرب العربي لبناء الأجسام أمس الأحد بتونس تحت إشراف الإتحاد الليبي للعبة وبمشاركة أكثر من 50 رياضي لكل الفئات الفيزيك والكلاسيك وبناء الأجسام.