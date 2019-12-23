حكومة الوفاق تقرر أن غدا الثلاثاء عطلة بمناسبة عيد الاستقلال عطلة رسمية في جميع المؤسسات والهيئات العامة مع مراعاة موظفو المرافق ذات الخدمات الإنسانية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن يوم غدٍ الثلاثاء عطلة رسمية في جميع المؤسسات والهيئات العامة، بمناسبة عيد استقلال ليبيا الذي يوافق يوم 24 ديسمبر من كل عام.

وأوضح المجلس في قراره الصادر اليوم الإثنين، الذي حمل رقم 1505 للعام 2019، أنه يراعى في العطلة موظفو المرافق ذات الخدمات الإنسانية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل لهذا اليوم.

ويوافق غدًا الثلاثاء الذكرى الـ68 لإعلان استقلال ليبيا في 24 ديسمبر من العام 1951، وهو التاريخ الذي أعلن فيه ملك ليبيا إدريس السنوسي من شرفة قصر المنار ببنغازي استقلال البلاد تنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949.