تعرف على تصنيف ليبيا بين منتخبات العالم

تعرف على تصنيف ليبيا بين منتخبات العالم المنتخب الليبي جاء في المركز 24 أفريقيًا و 15 عربيًا

أخبار ليبيا 24 – خاص

حل المنتخب الليبي لكرة القدم في المركز 101 عالميًا في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم .

هذا وحل المنتخب الليبي في التصنيف في المركز 24 أفريقيًا و 15 عربيًا .

وتصدر المنتخب التونسي ترتيب المنتخبات العربية، في التصنيف حيث احتل المركز الـ 27 عالميًا .

وجاء المنتخب الجزائري في المركز الثاني عربيًا، والـ 35 عالميا، ثم المنتخب المغربي في المركز الثالث عربيا والـ 43 عالميًا.

وحل المنتخب المصري في المركز الرابع عربيًا، والـ51 عالميا.

بينما تصدر المنتخب السنغالي ترتيب المنتخبات الأفريقية، حيث احتل المركز الـ 20 عالميًا برصيد 1555 نقطة، ومن ثم منتخب تونس، ونيجيريا والجزائر والمغرب.

بينما تصدر المنتخب القطري قائمة المنتخبات العربية في آسيا، والمركز الـ 55 عالميا والخامس آسيويا.

وتصدر المنتخب الياباني قائمة منتخبات آسيا، والمركز الـ28 عالميا، برصيد 1500 نقطة، وخلفه المنتخب الإيراني، ومن ثم الكوري الجنوبي، والأسترالي، والقطري.

واحتل المنتخب البلجيكي صدارة الترتيب العالمي، برصيد 1765 نقطة، وتلاه المنتخب الفرنسي، بطل العالم، برصيد 1733 نقطة، ومن ثم المنتخب البرازيلي في المركز الثالث برصيد 1712 نقطة، والإنجليزي في المركز الرابع برصيد 1661، والأوروغوياني في المركز الخامس برصيد 1645 نقطة.

وفيما يلي ترتيب المنتخبات العربية عالميا:

27- تونس

35- الجزائر

43- المغرب

51- مصر

67- السعودية

70- العراق

71- الإمارات

79- سوريا

81- سلطنة عمان

89- لبنان

97- الأردن

99- موريتانيا

100- البحرين

101- ليبيا

106- فلسطين

128- السودان

133- جزر القمر

144- اليمن

147- الكويت

184- جيبوتي

196- الصومال