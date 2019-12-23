بعد تسع سنوات..أمن بنغازي تنفض غبار الإرهاب وتشهد جمع الدفعة الجديدة من شرطة النجـدة

بعد تسع سنوات..أمن بنغازي تنفض غبار الإرهاب وتشهد جمع الدفعة الجديدة من شرطة النجـدة

أخبار ليبيا24

لم يكتفي الإرهابيون في ليبيا بأعمل القتل والتهديد لرجال الأجهزة الأمنية والنشطاء والإعلاميين ولكل من خالفهم بل عمدوا إلى هدم عدد من مراكز الشرطة ومديرية الأمن ومعسكرات القوات الخاصة في محاولة منهم لفرض أنفسهم على الليبيين.

تفاجأ أهالي مدينة بنغازي أكثر من مرة بتفجير مراكز الشرطة بعد أن أمعنوا في أعمال اغتيال طالت رجال الشرطة كما قاموا بتفجير محكمة شمال بنغازي ومديرية الأمن تمت تسويتها بالأرض.

كل تلك الأعمال الإرهابية كان المقصود منها إرسال رسالة أنهم لايريدون أي جهاز أمني عداهم لأنهم يعتبرون عناصر تلك الأجهزة الشرطية والعسكرية كفارًا عباد الطواغيت أحلوا دمائهم ومالهم وأملاكهم.

وبعد تسع سنوات جمع مدير أمن بنغــازي العميد عادل عبدالعزيز خلال اليومين الماضيين أعضاء الدفعة الجديدة من منتسبي قسم شرطة النجـدة في مقر قسم شرطة النجـدة بالمديرية في منطقة الهواري الذي تعرض للدمار والقصف.

وقفت المديرية سداً منيعاً أمام تنظيم الدولة الإرهابي وأفشلت مخططاته في استهداف أركان مديرية أمن بنغــازي ، وظن البعض أنها ستكون القاسمة، إلا أنها استطاعت تخطي كل العقبات.

وأصر العميد عادل عبدالعزيز على جمع المنتسبين الجدد من هذا المكان ليكون لهم دافعاً لإكمال مسيرة شهداء مديرية أمن بنغــازي.

وقال مدير أمن بنغــازي خلال الجمع : “ها هي اليوم مديرية أمن بنغــازي ترتكز على قاعدة قوية، على قدر عالٍ من المسؤولية متسلحة بعزيمة فرسانها الأبطال وصمودها”.

وتابع :”تم بناء منظومة أمنية متماسكة على أسس قوية ومهنية انطلقت مسيرة إعمار المقرات، وتُأسيس عدد من الأقسام واستقبلت الدفعات الجديدة “.

وأكد بالقول :”جميع أقسام مديرية الأمن على جهوزية تامة للتعامل مع الظروف كافة، وستبقى درعاً قوياً عقب هذا التحفيز “.

وفي أغسطس من العام 2014 قامت مجموعة تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي المكون من تنظيم أنصار الشريعة ودرع ليبيا-1، وكتيبة راف الله السحاتي، قامت بتفجير مبنى مديرية الأمن ببنغازي وتسويته بالأرض على مدى يومين.

وتم استهدف المبنى بالحرق أولا، ثم قامت المجموعة بتفجيره بالكامل بعد أن سرقت مخازن المديرية، وأحرقت سيارات الشرطة.