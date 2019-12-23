انطلاق العمل بمكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية في بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

دشن مكتب الخدمة الاجتماعية و النفسية بنغازي أول انطلاقة له باجتماع في مدرسة فاطة الزهراء في منطقة الصابري في مدينة بنغازي ضم مدير مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بنغازي حنان الفلاح و مدراء مدارس منطقة الصابري.

وقالت الفلاح إن الاجتماع جاء بالتنسيق مع مدير مكتب الخدمات التعليمية بنغازي المركز خالد اشتيوي.

وأضافت مدير مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية لـ”خبار ليبيا 24″ أنه خلال الاجتماع تم التعريف بإدارة الخدمة الاجتماعية و النفسية.

وتابعت الفلاح :”طلبنا من مدراء المدارس الإحصائيات الخاصة بالمرشد النفسي والأخصائي الاجتماعي و سُبل معالجة العجز في المدارس”.

ووعدت مدير مكتب الخدمة الاجتماعية و النفسية بتقديم دورات تأهيلية لمكاتب الإرشاد النفسي بالمدارس.

وتم عرض برنامج الدعم النفسي الإجتماعي للطلبة النازحين من مناطق الاشتباكات و الذي سيُقدم للطلاب و أولياء الأمور ضمن مشروع مكتب الخدمة الاجتماعية و النفسية بنغازي.

و عرض أيضًا مراحل تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الأخصائي الاجتماعي و المرشد النفسي بالمدارس و التي تستهدف الصابري و وسط البلاد ضمن مكتب الخدمات التعليمية بنغازي المركز و منطقة قاريونس و قنفودة ضمن مكتب الخدمات التعليمية البركة.