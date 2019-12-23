اليونيسيف: حرمان 4 آلاف طالب من التعليم بسبب إغلاق مدارسهم جنوب طرابلس الانتهاكات بحق الأطفال في التعليم يترك أثارا طويل الأجل على نمو جيل كامل من الليبيين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، عن حرمان ما لا يقل عن أربعة آلاف فتاة وفتيان من التعليم، بسبب إغلاق حوالي 10 مدرسة في بلدية عين زارة جنوب طرابلس.

وأعربت المنظمة في بيان لها اليوم الإثنين، عن قلقها العميق إزاء تكثيف القتال مؤخرا في منطقة أبو سليم بطرابلس الذي أدى إلى إغلاق جميع المدارس، مؤكدة أن الانتهاكات الضارة بحق الأطفال في التعليم يترك أثارا طويل الأجل على نمو جيل كامل من الأولاد والفتيات الليبيين.

وحثت اليونيسيف، جميع المشاركين في النزاع على حماية الأطفال وحقهم في التعليم بما يتماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

وقالت اليونيسيف، إن الأطفال خارج المدارس هدفا سهلة للاعتداء والاستغلال والتجنيد من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة، مشيرة إلى أن الهجمات على المدارس والطلاب والمعلمين هي هجمات على حق الأطفال في التعليم وعلى مستقبلهم.

وقرر المجلس البلدي أبوسليم، الخميس الماضي، إيقاف الدراسة كليا في جميع المدارس التعليمية بالقطاعين العام والخاص، والتي تتبع مراقبة التعليم الواقعة في النطاق الإداري بالبلدية، بسبب تصاعد الاشتباكات المسلحة بالمنطقة.

وشهدت الفترة الماضية تضرر عدد من المدارس جراء الاشتباكات بطرابلس، من بينها سقوط قذيفة عشوائية قرب مدرسة رجب النائب الابتدائية في 4 نوفمبر الماضي، خلال وجود التلاميذ داخلها، مما أدى إلى تحطم نوافذها، لتعلن مراقبة التعليم في بلدية عين زارة، تعليق الدراسة في مدارس بالبلدية بسبب الاشتباكات في حينه.