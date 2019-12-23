الشاطر يقارن بين موقفي أردوغان والسراج بشأن “المهاجمين” على حكومة الوفاق الشاطر يدعو لمقاطعة الدول التي تهاجم حكومة الوفاق

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رأى عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغات أخذ موقفًا واضحًا وصريحًا تجاه من يهاجم حكومة الوفاق، بينما في المقابل فإن رئيس الحكومة فائز السراج لم يبد موقفًا واضحًا وصريحًا تجاه الدول التي تعتدي على حكومته.

وقال الشاطر على تويتر، “أردوغان أخذ موقفا واضحا وصريحا ضد من يهاجم حكومة الوفاق. السراج لم يبد موقفا واضحا وصريحا ضد الدول التي تعتدي على حكومته وتقتل الليبيين وتعطل الحياة والاستقرار ومسيرة التقدم. من عنده تفسير ينوّرنا وأجره على الله. أنا عجزت!!”.

وكان الشاطر، قد اعتبر أن هناك خللًا في الخطابين السياسي والإعلامي بين الساسة الموقعين على الاتفاق المُبرم مع تركيا.

وقال، “إن هناك خلل مخجل في الخطابين السياسي والإعلامي بين الساسة الموقعين على اتفاقيتي التفاهم. تركيا تشهد تفاعلا يوميا مع الحدث. ليبيا مواقف محتشمة كما لو أنها تخجل من فضيحة، لذلك ينتاب الشارع الليبي شعور بالحيرة واللايقين. أنا لا أجد تفسيرا للفتور والتردد من جانبنا”.

ودعا الشاطر مجلسي النواب (طرابلس) والدولة أن يعقد كل منهما جلسة لاتخاذ قرار بقطع العلاقات مع الدول التي تعتدي على سيادة ليبيا، ولدفع السراج على القبول بذلك.

وقال الشاطر، “على مجلس النواب والدولة أن يعقد كل منهما جلسة لاتخاذ قرار بقطع العلاقات مع الدول التي تعتدي على سيادة ليبيا. بيانات الإدانة تصدر عن مؤسسات المجتمع المدني. وانتظار السراج أن يتخذ هذا القرار مستحيل. على المجلسين فرض إرادة ناخبيهم الذين يقتلوا ويهجروا”.