إقامة ندوة حول حزام الطاقة الأخضر والتنمية المكانية في ليبيا ببنغازي

انعقاد هذه الندوة يعد جزءا من الخطة الاستراتيجية 2030 للطاقات المتجددة

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أخبار ليبيا 24

احتضنت مدينة بنغازي ندوة تعريفية بعنوان: “حزام الطاقة الأخضر والتنمية المكانية في ليبيا”، برعاية وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، بالحكومة المؤقتة وتحت إشراف منظمة الطاقات المتجددة والبيئة.

وحظيت الندوة بمشاركة فاعلة من الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة، وكانت بحضور مميز لكل من جامعات بنغازي وسبها وعمر المختار، إضافة إلى العديد من الهيئات والمراكز البحثية والشركات الاستثمارية.

ويعد انعقاد هذه الندوة جزءا من الخطة الاستراتيجية 2030 للطاقات المتجددة التي تبنتها الهيئة، والتي ستكون بداية انطلاقة “منتدى الطاقات المتجددة والتنمية المكانية” الذي سينطلق فعالياته يوم 28 ديسمبر الجاري، بقاعة الاقتصاد بمنطقة قاريونس في بنغازي.

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