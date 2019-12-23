آمر الاستخبارات العسكرية بالوسطى: لا يوجد وفد من مصراتة تواصل مع حفتر

آمر الاستخبارات العسكرية بالوسطى: لا يوجد وفد من مصراتة تواصل مع حفتر مصراتة تؤكد استمرارها في حربها بطرابلس

أخبار ليبيا 24

أكد آمر الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الوسطى التابع لحكومة الوفاق الوطني إبراهيم بيت المال، عدم وجود تواصل لأي وفد من مدينة مصراتة للحوار مع القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر.

واستنكر بيت المال في تصرحه لقناة ليبيا الأحرار، ما وصفها بـ”تهديدات” الناطق باسم القوات المسلحة أحمد المسماري لمصراتة، قائلا: “إنها لا تختلف عن تهديد تنظيم الدولة للمدينة ومن قبلهما القذافي”.

وأشار بيت المال، إلى أن مصراتة لم تتأثر بتهديدات المسماري، وأضاف: “أن حفتر سيكون مصيره الزوال كسابقيه، وأنهم مستمرون في دحر عدوانه على طرابلس”، على حد تعبيره.

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني، قد أعلنت أمس الأحد تمديد المهلة التي منحتها لمدينة مصراتة من أجل سحب قواتها من طرابلس وسرت، لثلاثة أيام إضافية تنتهي مساء يوم الأربعاء المقبل.

وقال أحمد المسماري، إن تمديد المهملة جاء بناء على الاتصالات التي أجرتها شخصيات وطنية من مصراتة مع القيادة العامة وطلبت تمديد المهلة لمدة أسبوع واحد، وذلك لإعطائهم فترة زمنية لجهودهم وإقناع أبنائهم بالعودة إلى مدينة مصراتة”.