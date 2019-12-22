مُرحبة بمذكرة التفاهم الأمني.. مكونات الزنتان: نضع كافة إمكاناتنا تحت تصرف حكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رحبت القوى الفاعلة بمدينة الزنتان، بمذكرة التفاهم الأمني، الموقعة بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، والسلطات التركية، موضحة أنها تضع إمكانياتها العسكرية والسياسية والاجتماعية تحت تصرف حكومة الوفاق.

وذكرت القوى الفاعلة في بيان لها، نرفض رفضًا قاطعًا وصاية السيسي وآل سعود وآل زايد وفرنسا وروسيا ونحمل العميل المتمرد والمنبطحين وأذناب الاستعمار ما وصلت إليه ليبيا من انتهاك للسيادة الليبية ونطالبهم برفع أيديهم على الشعب الليبي فورًا، حسب البيان”.

وتابعت نرفض رفضًا قاطعًا توظيف الخطاب الديني في إباحة دم المسلمين وزرع بذور الحقد والكراهية والأكاذيب وإيجاد الحجج الواهية والممنهجة لتبرير الحرب على الآمنين.

وأضافت نرفض رفضًا قاطعًا العودة بليبيا إلى عهود الاستبداد والشمولية وتكميم الأفواه، واختزال ليبيا في شخص الحاكم المستبد ونتمسك بالخيار الذي ضحى من أجله عشرات الآلاف من الشهداء الليبيين في استئصال جذور الطغاة وقطع دابرهم”.

ورفضت القوى الفاعلة بالزنتان بحسب البيان أن تكون المنطقة الغربية مرتعًا للمتمردين والمرتزقة والمرتشين، وندعو كافة المناطق لتجنيب مدنهم وقراهم ويلات الحروب والدمار، مُستدركة أن خيار الدولة المدنية دفع الليبيون من أجله ثمنًا باهظًا، وغير قابل للمساومة ولا يمكن التنازل عليه أو تركه للمغامرين، حسب وصفها.

وفيما يخص الاتفاق التركي، وباركت القوي الفاعلة الخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق في اعتماد مذكرة التفاهم بشقيها المدني والأمني اللوجستي والتي تعيد لليبيين حقوقهم وتمكنهم من الدفاع عن أراضيهم من الغزو الخارجي وأذنابهم من العملاء .

واختتمت: “نضع جميع إمكانياتها العسكرية والسياسية والاجتماعية تحت تصرف حكومة الوفاق لحسم معركة الدفاع عن العاصمة واستئصال جذور الشر ومن يحاول عرقلة بناء الدولة المدنية المنشودة، وندعو المناطق الثائرة إلى اجتماع طارئ لتوحيد الجهود من أجل حسم المعركة”.

وصدر البيان عن كل من: “المجلس البلدي الزنتان المنتخب، وأعضاء مجلس النواب المنتخبين، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة المنتخبين، والمجلس العسكري الزنتان، والمجلس الأعلى لأعيان وحكماء الزنتان، واللجنة الاجتماعية الزنتان، وأعضاء مجلس أعيان المنطقة الغربية، والمثقفون والنشطاء ومكونات المجتمع المدني”.