مجزرة برسس.. ستُّ سنوات على وقوع أوّل هجوم انتحاري إرهابي في ليبيا ذكرى دامية.. مقتل 13 شخصًا عند بوابة برسس في هجوم إرهابي قبل ست سنوات

أخبار ليبيا24-خاصّ

تحل اليوم الذكرى السادسة للهجوم الانتحاري الإرهابي الدامي، الذي أسفر عن مقتل 13 شخصًا بينهم عناصر قوات الأمن والجيش، تحولت أجسادهم إلى أشلاء وسالت دماؤهم وامتزجت معًا عند بوابة برسس شرقي بنغازي بنحو 60 كيلومترًا.

وفي فجر يوم الأحد 22 ديسمبر 2013 هاجم انتحاري إرهابي بواسطة سيارة ملغمة انفجرت وصولها إلى البوابة أثناء قيام عناصرها بعمليات تفتيش وتأمين دورية.

ويعد هذا الهجوم الانتحاري هو الأول من نوعه في ليبيا بعد اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير2011

وبعد هجوم برسس، أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة آنذاك مقتل 13 شخصًا، بينهم عناصر في قوات الجيش والأمن، كما أعلنت الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، وتأجيل الاحتفالات بعيد الاستقلال المقرر في 24 ديسمبر حتى انتهاء فترة الحداد.

وعقب الهجوم الانتحاري الدامي، صرح أحد عناصر الأمن التابعين للبوابة “معتز العقوري”، أن الانتحاري أقدم على تفجير سيارته عندما وصل إلى البوابة في نقطة التمركز، التي كان أفرادها يقومون بعمليات التدقيق الاعتيادية الليلية؛ لتأمين مدخل بنغازي الشرقي.

وأشار إلى أن الانتحاري المجهول، كان يقود سيارة نوع (تويوتا) رباعية الدفع، وأن الانفجار تسبب في تحول أجساد عناصر الشرطة والجيش إلى أشلاء.

ولأن التنظيمات الإرهابية لا تؤمن بوجود المؤسسة العسكرية والشرطة؛ فإن هذا الهجوم الإرهابي، جاء محاولا آنذاك، لعرقلة الجهود التي تبذل لبناء الجيش ونشر قوات الصاعقة في بنغازي؛ للمحافظة على أمنها واستقرارها، لكن العديد من الجماعات المسلحة التي تشكلت بعد اندلاع الثورة وسيطرت على الأمن في مختلف أنحاء البلاد، والتي كان بعضها من قبل أفراد تابعين لتيار الإسلام السياسي، رفضت أن تنزع أسلحتها.

وروى مصدر أمني، تفاصيل الهجوم، قائلًا: “إن عناصر البوابة اشتبهوا في السيارة، وتجمعوا حولها وأن المهاجم افتعل معهم عراكا حتى تجمع البقية ومن ثم قام بتفجير نفسه؛ حتى يسقط أكبر عدد من الضحايا.”

وخلّف الانفجار، إضافة إلى القتلى والجرحى، حفرة عميقة وأضرارا مادية جسيمة لحقت بالمكان والمباني المجاورة له، ودويًا سمع في مختلف أحياء منطقة برسس وضواحيها.

وقبل أربعة أيام من هذا الهجوم الانتحاري القذر، ألقى عناصر البوابة الأمنية، القبض على عدد من الأشخاص المحسوبين على جماعات إسلامية متطرفة، وبحوزتهم معدات تفجير وأسماء شخصيات بهدف الاغتيال، حيث كانوا في طريقهم إلى بنغازي قادمين من شرق البلاد.

وكان من بين الجرحى، آمر البوابة آنذاك النقيب “فرج قعيم العبدلي” الذي يتقلد الآن رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، حيث تعرض حينها لإصابات متوسطة الخطورة.

وكان “قعيم”، قد أعلن قبل الهجوم الانتحاري بأربعة أيام أن “أفراد البوابة تمكنوا من ضبط أربعة أشخاص قادمين من شرقي ليبيا إلى بنغازي وبحوزتهم أسلحة وأموال ومتفجرات وقوائم لأشخاص يعتزمون تصفيتهم.”

وخلال نقلهم إلى معسكر القوات الخاصة والصاعقة في مدينة بنغازي، تعرض أفراد من مشاة البحرية في القوات الخاصة إلى كمين، في مدخل مدينة بنغازي جنوبي منطقة سيدي خليفة أثناء مرورهم من (طريق الحنش)، راح ضحيته ثلاثة جنود من الجيش وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بالغة.

ويعد الهجوم الانتحاري على بوابة برسس، الأول من نوعه، في سياق موجة من الاغتيالات التي شهدتها بنغازي وليبيا خلال سنة 2013، والتي كانت متواصلة بشكل شبه يومي واستهدفت عددا كبيرًا من العسكريين والأمنيين، ممن ينتمون إلى جهازي الشرطة والجيش.

وعلى مدار سنة 2013، عانى الليبيون من العنف القائم على الهجمات الإرهابية المروعة (الجماعية والمُنفردة) على عامة الناس في بنغازي وغيرها من المدن والمناطق الليبية، حيث قتلوا وجرحوا مئات الأشخاص دون مراعاة واحترام لحقوق الإنسان، تمهيدًا لإنشاء إماراتهم المزعومة التي رفضها الليبيون.

واستمر تعرض الليبيين لعمليات الخطف والإخفاء القسري والاغتيال والقتل، من المجموعات المسلحة ذات الخلفيات العقائدية المتشددة التي لا تمت للإسلام بصلة، إلى أن حاربوها متحدين بشدة ومتضامنين، على مدار سنوات وقدموا خلالها تضحيات كبيرة، في سبيل الدفاع عن الوطن والحفاظ عليه ونصرة الحق ودحر الظلم؛ فانتصروا عليها وأنهوا وجودها في عدة مدن بينها بنغازي ودرنة وسرت وصبراتة.

توالت الأزمات على الليبيين فهم لم يسلموا من الخطف والإخفاء والاغتيال، ويصل الأمر كثيرا حد القتل، كل هذه الجرائم منفذها واحد هو إرهاب لا يمت للإسلام بصلة ولا بصفة، ضائع مشوه تائه، فكما قيل عمر الفتى فداء للوطن، وهذه كانت ردة فعل الليبيين ما قدموه ليس بقليل ولكن هكذا يفعل الشرفاء حينما يتعرض وطنه للخراب، ورغم الظلم الذي تجرعه الليبيون إلا أنه بات منتصرا عزيزا، ورجع الإرهاب يجرّ أذيال الذل والهزيمة.