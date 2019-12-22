في أولى التحركات ضد الاتفاق بين السراج وأردوغان .. وزير خارجية اليونان يزور بنغازي

في أولى التحركات ضد الاتفاق بين السراج وأردوغان .. وزير خارجية اليونان يزور بنغازي وزير الخارجية اليوناني سيجري مباحثات مع مسؤولين في الحكومة المؤقتة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصل وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس لمدينة بنغازي بعد أكثر من أسبوع على زيارة أداها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لليونان عقب توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وأنقرة.

وكان مصدر دبلوماسي ليبي، أكد أن وزير الخارجية اليوناني، سيصل اليوم الأحد، في زيارة رسمية، إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي للقاء مسؤولين ليبيين.

وقال المصدر، إن وزير الخارجية اليوناني، الذي يرافقه وفد رفيع المستوى، سيجري مباحثات مع مسؤولين في الحكومة المؤقتة .

وتأتي زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى بنغازي على خلفية التوترات مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا؛ بسبب مذكرة التفاهم البحري التي وقعتها الأخيرة مع تركيا، واعتبرتها اليونان تهديدا لحدودها الاقتصادية في شرق البحر المتوسط، واتخذت على إثرها خطوات تصاعدية وصلت إلى حد طرد سفير الوفاق في أثينا.

وكان صالح زار العاصمة اليونانية، أثينا، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من البرلمان اليوناني، لبحث تداعيات مذكرة التفاهم بين الرئاسي وأنقرة والتقى عددا من المسؤولين اليونانيين لبحث الاتفاقية التي ترفضها اليونان بشدة.