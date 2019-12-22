فرعي سلة بنغازي يتوج الفائزين بمسابقات الفئات الصغرى

الاحتفالية شهدت منافسات استعراضيه للرميات الثلاثية والدنك بمشاركة لاعبين من أندية مختلفة

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أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم الاتحاد الفرعي لكرة السلة بنغازي احتفالية بمجمع سليمان الضراط كرم من خلالها فرق الفئات السنية التي توجت بالمسابقات المختلفة التي أشرف عليها الاتحاد هذا الموسم .

وكرم الاتحاد الفرعي لكرة السلة فريق خالد بن الوليد ومنح كأس الترتيب الأول لفئة تحت 14 عام،و تحصل فريق النصر على كأس الترتيب الأول لفئة تحت 16 عام، و كأس فئة تحت 18 عام فيما تحصل الأهلي بنغازي على كأس تحت 20 عام.

وشهدت الاحتفالية منافسات استعراضيه للرميات الثلاثية والدنك بمشاركة لاعبين من أندية مختلفة .

وقام الاتحاد الفرعي بتكريم الأندية المشاركة وشخصيات رياضية ساهمت في إنجاح المسابقات وعدد من الإعلاميين والجهات الراعية للمسابقات التي نظمها الاتحاد الفرعي هذا العام .

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