حفتر ووزير خارجية اليونان يبحثان في الرجمة قضية الاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق وتركيا

حفتر يستقبل وزير خارجية اليونان في الرجمة

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أخبار ليبيا24

استقبل القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في مقر القيادة بالرجمة وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر الأوضاع السياسية وآخر مُستجدات الجيش في حربها على الإرهاب داخل ليبيا وفي منطقة شمال أفريقيا، كما بحثا سبل التعاون بين البلدين.

وعقب مغادرته، قال وزير خارجية اليونان، في تغريدة على تويتر، إنه “بحث مع قائد الجيش الوطني الليبي، اللواء خليفة حفتر، في بنغازي، الوضع في ليبيا وقضية مذكرات التفاهم غير الموجودة الموقعة بين تركيا وحكومة طرابلس”.

وبعد لقائه مع القائد العام للجيش الوطني، سافر وزير خارجية اليونان، إلى القاهرة، حيث التقى مع نظيره المصري، سامح شكري. وذكر دندياس، أن اللقاء مع شكري تركّز حول القضايا الإقليمية.

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